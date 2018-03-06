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    Almanya Salih Müslim'i iade edecek mi? Alman Dışişleri Bakanı cevap verdi

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 16:20 | Son Güncelleme:

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Salih Müslim'in iade talebi hakkında konuştu. Eski PYD eşbaşkanı Salih Müslüm'le ilgili soruya cevap veren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye'den sözlü nota aldık, bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki kararı hukuk verecek" dedi.

    GABRIEL, Hürriyet muhabiri Celal Özcan'ın "Almanya Salih Müslim'i iade edecek mi" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

    Bir sözlü nota aldık Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan. Her zaman olduğu gibi bu Adalet Bakanlığı'na sevk edilir. Hukuk devleti prosedürü işleyecektir.

    ÇAVUŞOĞLU: BÖLGESEL KONULARDAKİ İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ

    Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgesel konulardaki işbirliğimiz çok önemli" dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Bölgemizde, Avrupa'yı da doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda bugüne kadar Almanya ile işbirliği içinde olduk, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam etmemizde fayda var. Bugün ikili ilişkileri nasıl geliştiririz, ilişkilerde yakalanan bu ivmeyi nasıl hızlandırabiliriz, Almanya'daki yeni hükümetle yeni sayfaları nasıl açarız; bunları konuşacağız."

    "HİÇBİR SİVİL ÖLDÜRÜLMEDİ, KARA PROPAGANDA YAPILIYOR"

    "Suriye'de ateşkes şart ama BM kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de PKK ve YPG ile mücadele ediyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hiçbir sivil öldürülmedi, kara propaganda yapılıyor" dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını gözden geçirmesinde fayda olduğunu da söyledi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'ye seyahat uyarısı konusunu Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gözden geçirmesinde fayda var. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor, bu uyarının gözden geçirilmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son iki ayda Almanya'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

    Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın bu akşam düzenlenecek açılışına katılması beklenen Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le de bir araya geldi.

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    Etiketler: Almanya , Salih Müslim , iade
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