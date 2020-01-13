MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ali Tezel serbest bırakıldı
GeriGündem Son dakika... Ali Tezel serbest bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Son dakika... Ali Tezel serbest bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ali Tezel serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı. 

Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ali Tezel gözaltına alındı
Ali Tezel gözaltına alındı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle