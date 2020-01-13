DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:09,
Son dakika... Ali Tezel serbest bırakıldı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı.
Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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