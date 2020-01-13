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Ali ABLAY - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler! Ali Tezel gözaltına alındı

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Son dakika haberler! Ali Tezel gözaltına alındı

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Ali Tezel bugün evinde gözaltına alındı. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Ali Tezel'in Emniyet'e götürüldüğü kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor! 

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