Ali ABLAY - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:38,
Son dakika haberler! Ali Tezel gözaltına alındı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Ali Tezel bugün evinde gözaltına alındı. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Ali Tezel'in Emniyet'e götürüldüğü kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle