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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Alevler Göcek'e ulaştı! Gökyüzünü duman kapladı

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Son dakika... Alevler Göcek'e ulaştı! Gökyüzünü duman kapladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yangına yeniden müdahaleye başladı. Yangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı...

Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI

Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

Yangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı.

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