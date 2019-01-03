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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.01.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Son dakika.... AKOM’dan şiddetli kar uyarısı

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Son dakika.... AKOM’dan şiddetli kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) , İstanbul’un bazı ilçelerinde gün boyunca yağmur şeklinde olan yağışların akşam saatlerinde şiddetli kar yağışına döneceği uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada şiddetli kar yağışına gece saatlerinde özellikle batı ilçelerde fırtınanın da eşlik edeceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi vatandaşları şiddetli kar yağışına karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YOĞUN KAR YAĞIŞI...

Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul’un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor.

Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında.

Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."

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