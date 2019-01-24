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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Son dakika: Akdeniz'de deprem... Bir çok ilde hissedildi

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Son dakika: Akdeniz'de deprem... Bir çok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,7 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin Marmaris açıklarında 5,1 şiddetinde hissedildiğini belirterek, "Marmaris ve çevresinde ilk belirlemelere göre, herhangi bir mal ve can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Civelek, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Servis çağrı merkezine bölgeden herhangi bir can ve mal kaybına dar ihbar gelmediğini kaydetti.

Öte yandan depremin hissedildiği Marmaris, Datça, Fethiye, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde sokakların boş olduğu görüldü.

DHA Muhabiri Ali Gündoğan, depremin ardından Marmaris'teki ilk edindiği bilgileri aktardı: "Maddi hasarlı bir olay var. Şu anda sağanak yağmur var. İnsanlardan evlerinden dışarı çıktılar. Ancak korkulacak herhangi bir durum ve can kaybı yaşanmadı."

TÜRK KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada "Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

Son dakika: Akdenizde deprem... Bir çok ilde hissedildi

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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