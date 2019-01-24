Son dakika: Akdeniz'de deprem... Bir çok ilde hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,7 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin Marmaris açıklarında 5,1 şiddetinde hissedildiğini belirterek, "Marmaris ve çevresinde ilk belirlemelere göre, herhangi bir mal ve can kaybı bulunmamaktadır." dedi.
Civelek, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Servis çağrı merkezine bölgeden herhangi bir can ve mal kaybına dar ihbar gelmediğini kaydetti.
Öte yandan depremin hissedildiği Marmaris, Datça, Fethiye, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde sokakların boş olduğu görüldü.
DHA Muhabiri Ali Gündoğan, depremin ardından Marmaris'teki ilk edindiği bilgileri aktardı: "Maddi hasarlı bir olay var. Şu anda sağanak yağmur var. İnsanlardan evlerinden dışarı çıktılar. Ancak korkulacak herhangi bir durum ve can kaybı yaşanmadı."
TÜRK KIZILAY'DAN AÇIKLAMA
Depremle ilgili Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada "Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.
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