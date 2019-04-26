Son dakika... Akdeniz'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Akdeniz'de Marmaris açıklarında bugün saat 12.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.
Akdeniz'de Marmaris açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.16'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 183.56 kilometre açığındaki deprem, 8.99 kilometre derinlikte oldu.
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