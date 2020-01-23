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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: 16 adayı silahlandırıyor

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Son dakika... Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: 16 adayı silahlandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen son dakika açıklamasında Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;

Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı.

Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz.

İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor

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