Son dakika… AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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18.08.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Son dakika… AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu

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Son dakika… AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

Bugün yapılan AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu.

Yeni MKYK'da, 50 kişilik liste büyük oranda değişti. 21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi. 27. dönemden 42 milletvekili ve milletvekili olmayan 8 üye var. 15 kadın üye listede yer aldı.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat 

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.08.2018)
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