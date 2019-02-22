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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop...

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Son dakika: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop...

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na Mustafa Şentop'u aday göstereceğini bildirdi. Şentop'un bugün öğleden sonra başvuru dilekçesini vereceği öğrenildi. 24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen AK Partili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilliği görevini yürütüyordu...

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Aslında bir süredir ağırlıklı olarak işaret edilen isimdi Mustafa Şentop. Şentop, AK Parti'nin mevcut Meclis Başkanvekili, aslında önemli bir hukuk kurmayı, anayasacı. Daha önce Şentop'un ismini Cumhur İttifakı görüşmelerinde duymuştuk. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönük anayasal düzenlemeleri hazırlayan ekibin başındaki isimler arasındaydı. Tekrar Tekirdağ Milletvekili olarak 24 Haziran'da seçildikten sonra bu kez Meclis Başkanvekilliği koltuğuna oturmuştu.

Bugün öğleden sonra Cuma namazının hemen ardından Meclis'te başkanlığa giderek başvuru dilekçesini vereceğini öğrendim.

Dün aslında AK Parti Grubunda bir temayül yoklaması yapılmıştı. O temayülde de basında da ismi sıkça geçen isimler ortaya çıkmıştı; Naci Bostancı, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş gibi... Ama çoğunluk Şentop'tan yana oyunu kullandı, öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kaç hafta önce Şentop ile özel görüşme gerçekleştirdiği ve nabzı tuttuğu yönünde bilgi de vardı elimizde. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu. 

Süreç Pazar günü tamamlanacak, yarın 24.00'e kadar adaylık başvuruları sona erecek. Meclis Pazar günü toplanarak yeni başkanı seçecek. Pazar günü saat 16.00 - 17.00 gibi yeni Meclis Başkanı belli olması bekleniyor.

Hatırlayacaksınız MHP de AK Parti'nin adayına koşulsuz destek vereceğini açıklamıştı. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile de görüşme gerçekleştirmişti. Bugün aday olacak. MHP'nin de desteği olduğu için üçüncü tur itibariyle Mustafa Şentop'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor..."

Mustafa Şentopun biyografisi
Mustafa Şentop'un biyografisi



Son dakika: AK Partinin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop...



 

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