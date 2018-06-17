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    AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

    Hürriyet Haber
    17.06.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul'da bugün düzenlenen AK Parti mitingine 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi…
    • AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi…
    • AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi…
    • AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi…

    Yetkililerden alınan bilgiye göre, helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı.

    Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

    Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. 

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    Etiketler: istanbul , son dakika , haberler
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