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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
01.01.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti'nin Ankara adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 ilçeden 3'ü MHP'den...

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Son dakika... AK Parti'nin Ankara adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 ilçeden 3'ü MHP'den...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Tanıtım toplantısı öncesi vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''25 ilçeden 3'ü Cumhur İttifakı gereği MHP'den'' dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi. Ankara adaylarını açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakı'mızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:
"Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Şimdi tabii ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içerden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman, bu kale düşer. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?"

Seçimlere 3 ay kaldığına işaret eden Erdoğan, 2019'un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun için de bu yolda bunu başaracağız." dedi.

Dışardaki kalabalığı salona davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisi de tanıtım toplantısı için salona geçti.

"Ben değil, biz kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, "İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.  

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