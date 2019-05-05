AK Partili Yavuz duyurdu: YSK'ya ek dilekçe vereceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemişti. KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.
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