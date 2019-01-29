Son dakika! AK Parti’den tepki: BM raportörünün içeri alınmaması skandal
AK Parti Sözcüsü Ömer çelik BM raportörünün Suudi Konsolosluğu’na alınmamasını skandal olarak değerlendirdi. Çelik ayrıca Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak “uluslararası soruşturma açılması gerekir” dedi.
A Haber kanalında Murat Akgün'e konuşan Ömer Çelik şunları söyledi:
CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor.
CHP'NİN TUNÇ SOYER'İ ADAY GÖSTERMESİ
Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır.
DEVAMI GELİYOR...
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