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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.12.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin önemli açıklama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal MHP ile seçim ittifakına ilişkin, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız" dedi.

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Mahir Ünal şunları söyledi:

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil.

Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız…

Son dakika... AK Partiden MHP ile seçim ittifakına ilişkin önemli açıklama

CHP-İYİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ

İYİ Parti’yi anlamakta biraz zorlanıyorum. İYİ Parti söylemlerinde yerli milli değerlerine vurgu yapıyor. PKK konusundaki duyarlılığını her fırsatta dile getiriyor. geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisinde ülkesini nasıl şikayet ettiğini, PKK’lı ve PKK’Lı olduğunu her ortamda ifade eden Federal meclisten sözde Türk iki parlamenterle Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşme. İyi Parti ile CHP’nin bu birlikteliğini anlamakta zorlanıyorum. Sanırım İYİ Parti’nin belli noktalarda tıkanmasının nedeni partinin tabanından gelen tepkiler sanırım. Ve bu İYİ partiyi kaçınılmaz olarak kıskaca alıyor

AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI

Sayın Binali Yıldırım’ın isminin İstanbul için konuşulması son derece doğal. Ve her siyasi partiyi İstanbul gibi bir şehirde en güçlü adaylarını ortaya koymak ister. Burada yanlış olan Sayın Binali Yıldırım’ın isminin yıpratılmasıdır. Adaylığının açıklanması, AK Parti’nin yetkili kurullarının görüşülmesi neticesinde ortaya çıkacak bir karar. Bu ay içerisinde MKYK toplantımız olacak. MKYK bu konudaki yetkilerini MYK’ya devretti. MYK içinden de komisyon oluşturuldu. Bu aday belirleme komisyonu Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık ediyor. Geldikten sonra aday belirleme komisyonu toplanacaktır. Kalan 21il ve ilçeler belirlenecek. İstanbul için ayrı bir tanıtım olabilir. İlçeleri ile birlikte devasa büyüklükte.

 

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