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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Son dakika! AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan mazbata itirazı ile ilgili açıklama

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Son dakika! AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan mazbata itirazı ile ilgili açıklama

AK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şimdi kanunun bize vermiş olduğu hakka dayanarak, İl Seçim Kurulu'na vermiş olduğumuz dilekçedeki sonucu belirleyene kadar, buradaki tüm sonuçlar açıklanana kadar mazbatanın düzenlenmemesi konusunda itirazımızı gerçekleştirdik. Kanunun bize tanımış olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk.

Şimdi YSK'nın vereceği karara kadar, İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesini için başvurduk. Maltepe'de sayım devam ediyor. Bununla alakalı ne zaman biteceği tam olarak belli değil ama birleşme tutanağına neticeye bağlanma ihtimaline karşı, biz de şeffaf şekilde yönetilebilmesi anlamında bizim itirazımızın sonucu görülene kadar kanunun bize vermiş olduğu hakkı da kullanma adına mazbatanın bu süreç içerisinde düzenlenmemesini talep ettik.

SEÇİMLERİN YENİLENME İHTİMALİ...

Biz itirazların belli aşamalarını kullanarak bugüne kadar yerine getirdik. Bununla alakalı da bizim oyların tümünü sayılmasını talep etmiştik. Eğer bu süreç içerisinde bizim ilk akşam yapmış olduğumuz açıklamaya dayanarak söylüyorum. 3 bin 870 sayısından bahsetmiştik. Bizim için hiçbir şey değişmedi.

Bu süreci değerlendirdiklerinde, bu süreç tam olarak değerlendirilmiş olsaydı tüm sandıkların sayımı gerçekleştirilmiş olsaydı biz yine bu işin lehimize sonuçlanacağına inanıyorduk. Takdir edersiniz ki açıklamalarımıza bakarsanız gelinen sayının ilk gün ile son gün arasındaki değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.

"OYLARIN TÜMÜ SAYILSAYDI SONUÇ LEHİMİZE OLURDU"

30 binden başladıkları sayıları; her gün değişik sloganla çıktılar. Bugün 13 binli sayıyı konuşuyoruz bugün. Biz de diyoruz ki yapmış olduğumuz dilekçeyle oyların tümü sayılabilmiş olsaydı ilk akşam bizim lehimize sonuçlanmış olurdu. 

YSK'nın takdiri o şekildeydi. Biz de kanunun vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz. Bugün YSK'ya başvurumuza istinaden de bunları gerekçe göstererek dönemin daha şeffaf şekilde kamuoyunun bu anlamda süreci iyi analiz edebilme anlamında mazbatanın YSK'nın değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini takdim ettik. Karar YSK ve İl Seçim Kurulu'nundur..."

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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