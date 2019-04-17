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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.04.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti'den Maltepe için iptal başvurusu

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Son dakika... AK Parti'den Maltepe için iptal başvurusu

AK Parti İl Başkanlığı, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun birleştirme işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca İl Seçim Kuruluna verilen dilekçede, Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanaklarına itiraz edilerek, ilgili sandıkların yeniden sayılması talep edildi.

İlçe seçim kuruları gözetiminde yapılan oy sayım döküm tasnif işlemlerinin geçerli sayılmasına, bunların tekrarının gerekmediğine karar verildiği belirtilerek, bunun üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun toplanarak kurul üyelerince tutanak düzenlendiği belirtildi.

Dilekçede, 2401, 2405, 2422, 2423, 2410, 2405, 2421 ve 2497 nolu sandıklarda sadece kurul başkanı, Saadet ve CHP'li üyelerin imzası bulunduğu, AK Parti üyesinin ihtirazi kayıt koyduğu için imzasının yer almadığı dile getirilerek, bu sandıklara ilişkin sonuç tutanaklarının sadece üç kurul üyesi tarafından "ihtirazi kayıtsız" imzalandığından, bunların birleştirilmeye esas alınıp alınmayacağının açık olduğu vurgulandı.

Dilekçede, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarında 6 asil üye ve başkan görevliyken memur üyelerin, Saadet ile CHP'li üyelerin yedeklerinin de kurula davet edilerek 8. üye olarak yasaya aykırı bir şekilde terminallerde yapılan sayım tutanaklarına başkan tarafından imza attırıldığı belirtildi.

Bu yedek üyelerinin kurulda herhangi bir görevi olmadığı halde imzaladığı sonuç tutanaklarının kurulda görevli 6 asil üye tarafından imzalanmaması nedeniyle birleştirilmeye esas alınamayacağı aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Bu sebeple Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan birleştirme işlemleri hukuka aykırı olduğundan bu işlemlerin kaldırılmasına ve Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun yedi üyesinden dördü terminaller tarafından sayılan sandıklara açıkça nezaret etmediklerini, böylece ilçe seçim kurulu nezaretinde bir seçim yapılmadığını beyan etmelerinden dolayı bu sandıklara ilişkin yeniden sayım kararı verilmesini talep ederiz."

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