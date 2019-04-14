Son dakika... AK Parti'den İstanbul açıklaması: 'Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz'' dedi.
Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.
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