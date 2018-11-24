Son dakika! AK Parti'den flaş açıklama: 3 büyükşehir adayları bugün açıklanmayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının bugün açıklanmayacağını söyledi.
HABERTÜRK'TE katıldığı programda adaylara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu açıklamaları yaptı:
"Salı günü bir kısmı daha açıklanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Arjantin'den dönüşünden sonra bir kısmını bırakmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Mart ayına daha zamanımız var. Bu zaman içinde hem kampanya sürecini gündemde tutarak AK Parti'nin konuşulmasını, adayların konuşulmasını tartışılmasını aynı zamanda sahada çalışmalarını ortaya koyarak, daha sonra ilçe adaylarını açıklaması söz konusu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Üç büyük şehirde daha farklı bir aday tanıtımı yapılabilir. Üç büyük şehrin önemi var, farklılığı var. Nüfusumuzun yarıya yakını bu üç büyük şehirde yaşıyor. Bu üç büyükşehire daha farklı bir aday tanıtım düşüncesi hasıl olmuş olabilir.
Şu anda bu adayları biz açıklamadık. İstanbul, Ankara, İzmir adaylarımız bugün açıklanmayacak. Partinin yetkili ağızlarından bu konuda bir açıklama söz konusu olmadı.
Mesela İzmir ile bir çok isim konuşuluyor. Daha sonra "değişti mi" sorusu akla gelebilir. Hepsi şehirlerin, kişilerin özelliklerine göre bir değerlendirme durumu söz konusu olabilir."
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