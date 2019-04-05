Son dakika... AK Parti'den Büyükçekmece açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... AK Parti'den Büyükçekmece açıklaması
GeriGündem Son dakika... AK Parti'den Büyükçekmece açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
05.04.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti'den Büyükçekmece açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Yavuz, Büyükçekmece’ye dönük bir müracaatta bulunulmuş ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu’nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu’na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece’ye dönük bir müracaatta bulunulmuş. Ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu’nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu’na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir. Yoksa Büyükçekmece’nin dışında buna ilişkin bir talebimiz şu ana kadar söz konusu değildir. YSK da gidilecek yollardan bir tanesidir. Son merciidir. Gidelim mi gitmeyelim mi şeklinde. Arkadaşlarımız buna kafa yoracaklar Ve bir karar vereceklerdir. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu’na gidilmiş değildir. Gidelim mi gitmeyelim mi anlamında da net bir karara varılmış değildir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, "Büyükçekmece’de olan özellikle -Oraya odaklanmak istiyorum- anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu nüfus müdürünün de içinde olduğu, -ki nüfus müdürünün bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum- Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil. 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor. Seçimden önce olmuş bu. Dolayısıyla bu seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük ve gerçekten organizeli bir iş gibi duruyor. Ama buna ilişkin soruşturma yürüyor. Ve sayı da çok yüksek. Özelikle açıklamak istediğim sadece oraya ilişkin bir müracaattır. İstanbul’un tamamına ilişkin bir soruşturma değildir" dedi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

'Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır'

Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oylar yeniden sayılacak

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'