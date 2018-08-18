Son dakika… AK Parti’de büyük gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi dışarıda bulunan vatandaşlara seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos’ta da tıpkı Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?

Bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın, şu anda elhamdülülliah 80 vilayetimize doğalgazımıza ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız. Sizleri bu güneşin altında fazla bekletecek değilim. Ancak şu anda Salı günü kurban bayramına hazırlanıyoruz. Ve şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim, kurban bayramını tüm islam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını bizlere nasip etsin."

SU SERVİSİ YAPILDI

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı. Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

CHP’NİN AK PARTİ KONGRESİNE KATILIM GÖSTERMESİ



CHP’nın uzun bir aradan sonra AK Parti’nin kongresine Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın katılım göstermesi üzerine Hayati Yazıcı şu yorumda bulundu:



"Doğru bir yaklaşım… Siyasi partiler ülke yönetiminde yarışan rekabet içinde olan kurumlardır. Birbirinin hasmı, birbirinin düşmanı değillerdir. Önemli etkinliklere davet olduğu sürece bu katılım sağlanmalıdır, davet de olmalıdır. Bizim HDP’yi davet etmeyişimizin sebebini aziz milletimiz anlıyor diye düşünüyorum."



MAHİR ÜNAL'IN DUYGULANDIĞI ANLAR...

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, canlı yayınında CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. AK Partili Ünal, yayın esnasında bütün salonun AK Parti’nin şarkılarından biri olan ‘Dönmem geri senin yolundan’ şarkısını hep bir ağızdan söylenmesi karşısında duygulandı ve kendisi de şarkıyı söyledi.

Ünal salonun hep bir ağızdan şarkı söylemesi hakkında şunları söyledi:

“Sevginin, muhabbetin, aidiyetin ve bir ülkeyi sevmenin duygusunu yaşıyoruz. Biz diyoruz ki AK Parti bir millet aşkı hikayesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın da hikayesi de milletine aşık bir adamın hikayesidir. Bu iki aşk birleşince ortaya bu atmosfer çıkıyor. Ama işte bunu anlamak biraz zor.

Derdinden, davasından, ülkesine duyduğu aşktan dönmeyecek ve ülkesini ölümüne bir aşka seven insanların şarkısını, türküsünü dinliyoruz şu anda.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.