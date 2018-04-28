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    Son dakika: AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

    hurriyet.com.tr
    28.04.2018 - 22:56 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV kanalında katıldığı programda bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın yaptığı 'bedelli askerlik düzenlemesine müsbet bakıyorum' açıklamasının Başbakan'ın kişisel görüşü olduğunu ve AK Parti'nin gündeminde bir bedelli askerlik düzenlemesi olmadığını söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Yıldırım'ın yaptığı bedelli askerlik açıklamasının hatırlatılarak, 'Bedelli askerlik düzenlemesi beklemeli miyiz' sorusuna şu yanıtı verdi;

    "Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar; Başbakanımız da 'bu konuda benim düşüncem müsbet' dedi. Yani Başbakanımız, bizim gündemimizde bir düzenleme, çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani kişisel fikrini beyan etti.

    Peki bizim gündemimizde böyle bir düzenleme var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok."

    Başbakan Yıldırımdan bedelli askerlik ve öğrenci affı açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik ve öğrenci affı açıklaması

    Etiketler: gündem
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