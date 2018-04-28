Son dakika: AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Yıldırım'ın yaptığı bedelli askerlik açıklamasının hatırlatılarak, 'Bedelli askerlik düzenlemesi beklemeli miyiz' sorusuna şu yanıtı verdi;



"Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar; Başbakanımız da 'bu konuda benim düşüncem müsbet' dedi. Yani Başbakanımız, bizim gündemimizde bir düzenleme, çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani kişisel fikrini beyan etti.



Peki bizim gündemimizde böyle bir düzenleme var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok."



