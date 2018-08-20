AK Partili Hamza Dağ'ın Abdullah Gül açıklamalarına yanıt Ömer Çelik'ten geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak 'Açık bir provokasyondur' dedi. Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözlerini doğru bulmadıklarını açıkladı ve 'Dikkatli ve özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞMIŞTIR"
Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dikkatli bilgi kullanmaya özen gösterilmesi konusunda talimat verdiğini belirterek, “Eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri tasvip etmiyoruz. Söz konusu ifadeler eleştiri sınırlarını aşmıştır. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Abdullah Gül de partimizde milletvekilliği, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri üstlenmiştir. Bu bakımdan dikkatli ve özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz” diye konuştu.
"DİKKATLİ DİL KULLANILMASINI İFADE EDİYORUZ"
Abdullah Gül’ün son zamanlardaki siyasi tutumları nedeniyle aldığı yoğun eleştirilere de değinen Çelik, “Siyasi bir tutum aldığımızda eleştirinin ortaya çıkması normal karşılanmalıdır. Ancak eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var. Söz konusu ifadeyi, bu ilkelerimizin dışına çıkan bir ifade olduğu için tasvip etmiyoruz. Siyasal alanın dışında kalan eleştirilerin, Cumhurbaşkanımız tarafından bize verdiği talimatı hatırlatarak, dikkatli bir dil kullanılmasını ifade ediyoruz” dedi.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATEŞ AÇILMASI PROVOKASYON...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur” dedi.
SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI
Ankara ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.
Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR
ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Bu sabah erken saatlerde elçiliğimize yönelik bir 'güvenlik hadisesi' yaşanmıştır. Herhangi bir yaralanma yok ve detayları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı destekleri için teşekkür ederiz."
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