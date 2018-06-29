Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"MKYK'mız gerekli değerlendirmeleri istişareleri gerçekleştirdi. Yine teşkilat başkanlığımızın sunumu ve 6'ncı olağan kongre ile sunumu değerlendirildi ve 18 Ağustos'da kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Biz yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde partimizde oluşturacağımız komisyonla kendi etkinliklerimizi yapacağız. 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos kuruluş yıl dönümü ve 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz.



YSK kesin sonuçları açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra üçüncü günü milletvekillerinin yemin töreni gerçekleşecek. Hemen akabinde de Meclis Başkanlığı'na dönük adaylara dönük çalışmalar tamamlanacak. Altıncı günde de Meclis Başkanlığıyla ilgili ilk tur oylamalar gerçekleştirilecek."



Soru: Süleyman Soylu'nun açıklamaları oldu. CHP'lilerin şehit cenazelerinde yer almamasıyla ilgili. AK Parti olarak bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seçim öncesinde Türkiye doğal olarak siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olarak siyasi gerilimler yaşanabilir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi seçim günü ve gecesi bu gerilimler devam etti. Özellikle bizim ısrarla altını çizdiğimiz demokratik siyaset vurgusu, yine altını çizdiğimiz siyasi kurumun asli sorun çözücü olduğu vurgusu; bütün bunlar Türkiye'nin sağlıklı biçimde seçimi gerçekleştirmesi ve bizim yüzlerce bugün 1877'den bugüne kadar devam eden Türkiye'nin bir seçim deneyimi, tecrübesi var. Bunların meşruiyetinin tartışmaya açılmaması, bölücü terör örgütüne müzahir yapıların yaptığı siyaset biçimleri konuşuldu.



Ama seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından bir elektrik direğine asılarak vahşice infaz edildi. Biz Sakarya'da bir köpeğe işkence edildiği için Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Hepimiz, vicdanımıza dokundu, içimizi kanattı. Bu vahşete dönük Tüm Türkiye ayağa kalktı ve tepki verdi.



Ama PKK terör örgütünün, bölgede HDP oy kaybettiği için bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı'da işlediği bu vahşi cinayete bana söyler misiniz, siyasi tercihinden dolayı bir insanın vahşice katledilmesine dönük HDP'den ya da CHP'den tek bir tepki geldi mi? Bu vahşi katliamın kim tarafından işlendiği biliniyor. Ve o kardeşimizin yanına bırakılan notta da açıkça bu açıkça bir şekilde yazılıyor.



Yıllardan beri bölgede demokratik siyasetin işlerliğine fırsat tanımayan, baskı ve infazlarla bölgede terör estiren ve bunun siyasi uzantısı olan HDP'nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz.



Ama bunun yanına CHP'nin de eklemlenmesini açıkçası kabul edemiyoruz. Bu son olay karşısında CHP'nin tavrını ve CHP'nin bu tutumunu CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da kabul etmiyorlar.



Sayın Bakanın açıklamasına gelince, sayın bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar.



Soru: OHAL'in durdurulması masaya yatırıldı mı?



OHAL ile ilgili pozisyonumuzu cumhurbaşkanımız, genel başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil.



Soru: Cumhurbaşkanı yeminden hemen sonra kabineyi açıklayacak mı?



Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini konusu, YSK'nın kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra planlanacak. Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız yemini ne zaman yapacak, kabineyi ne zaman açıklayacak bu konuda bir değerlendirme yapılmadı.



Soru: Bir yandan da yeni sisteme geçişle alakalı hem hükümetin Meclis'ten aldığı yetki kararnamesi çerçevesinde adım atılacağını biliyoruz. Önümüzdeki hafta hükümetin yapacağı kararnameleri görecek miyiz? Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeni sistemin oluşturulması söz konusu. Onunla ilgili takvim nasıl işleyecek?

O konuda hemen önümüzdeki hafta içerisinde bu KHK yetkisiyle biliyorsunuz anayasadaki ibarelere dönük yasalardaki ibarelere dönük bir çalışma yapıldı. Ve önümüzdeki hafta, yemin töreninden önce KHK yayınlanacak. Ve ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte ondan sonra da 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.

Soru: Sayın Soylu'nun CHP ile ilgili çıkışıyla ilgili 'gerekli açıklamayı yapar' dediniz. AK Parti'nin kurumsal çıkışı olarak mı algılamamak mı gerekiyor? Bireysel bir çıkış mıydı?

Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanlığı da terörle mücadeleyi son derece başarılı şekilde sürdürüyor. İşte daha iki gün önce ben Kahramanmaraş'taydım. Ve ben oradayken bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu bir uzman çavuşumuz ve bir korucumuz hayatını kaybetti. Şu anda İçişleri Bakanımız, Bakanlığımız, Emniyet güçlerimiz, kahraman Türk ordusu bu terörle mücadele sürecini yürütürken bu sürece dönük bizim bazı tevillerde bulunmamız açıkçası doğru olmaz.

Tabi bir taraftan da sayın İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi ve bu talimatın niteliği konusunda doğal olarak bu açıklamayı da sayın bakana bırakmak gerekir.



Soru: AK Parti Meclis Başkanı adayını belirledi mi? Binali Yıldırım'ın adı geçiyor...

Meclis Başkanı adını belirleme, Meclis grubu gerekli istişarelerini yapacak. Bu istişarelerin sonucunda Meclis grubu kendi adayını kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de tabi AK Parti'nin Meclis grubunun yapacağı değerlendirmelere istişarelere biz de katılacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda AK Parti Meclis Başkanı adayını açıklayacak. Ama henüz daha o değerlendirmeler yapılmadı.

Çünkü bildiğiniz gibi Meclis grubu oluşacak. Ve Meclis grubu oluştuktan sonra bu değerlendirmeleri Meclis kendi içinde yapacaktır.



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