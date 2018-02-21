Son dakika... İttifak teklifi hakkında ilk açıklama

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor.

Teklifle ilgili ilk açıklamayı AK Partili Mustafa Şentop yaptı.

Şentop şunları söyledi:

Hükümet sistemi değişikliğinin zorunluluğu olarak da kanunlarda değişiklikler yapmak gerekti. Benzer şekilde yine Yenikapı’da ortaya konan milli mutabakatı somutlaştırmak üzere, Türkiye’nin önündeki seçimlerde kanunlara temel kazandırmak üzere çalışmalara başlamıştık. Milli mutabakat komisyonu burada huzurunuzdayız. Her partiden üçer arkadaş olarak çalışmalara başladık. Temel hedefimiz anayasa değişikliğinin gerekli kılmış olduğu uyum kanunları ve reformu, gerçekleştirecek düzenlemeleri yapmak.

Yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri yapmak üzere çalışmalara başlamıştık.

Toplam 26 maddelik metin, 4 kanunda değişiklik içeriyor. Milletvekili seçimi kanunu, siyasi partiler kanununda da değişiklikler var. Bu metnin hepsi seçim ittifakıyla ilgili düzenlemeler değil. Bir kısmı anayasa değişikliğinin zorunluğu kıldığı düzenlemeler, bir kısmı seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemeler.

MHP'li Mustafa Kalaycı ise şunları söyledi:

AK Parti ve MHP milletvekillerinin oluşturduğu ilk kanun teklifinin içeriği konusunda bu basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız boyunca bize büyük destek veren bu teklifimize tam mutabakatla onay veren, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, liderim Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz.

Amacımız Türkiye’nin birlik ve dirliğini korumaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Biz millet ne diyor ona bakıyoruz. Milli mutabakat komisyonu olarak görevimiz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tesisi ve sistemin sağlıklı işler hale getirmek için gerekli uyum yasalarının hazırlanması ve seçim ittifakıyla ilgili hukuki zeminin oluşturulmasıdır.

Teklifle Türk siyasi hayatında demokratikleşme yönünde önemli bir adım atılmaktadır. İttifakı yasaklayan hükümet kaldırılmakta, siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılabilmelerinin yasal altyapısı oluşturulmaktadır. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan partilerin, seçim takvimi başlamasından itibaren 7 gün içerisinde ittifak protokolü ile YSK’ya başvurmaları gerekmektedir. Siyasi partiler kuraya ittifak olarak girecek, oy pusulasında yan yana yer alacaktır. İttifak içindeki sıraları da kurayla belirlenecektir. Seçim barajı ve milletvekili sayılarında doğal olarak aldıkları geçerli oyların toplamı dikkate alınacaktır. Milletvekili sayısı aldıkları geçerli oy sayısıyla dağıtılacaktır. Seçilme yaşı 18’e inmektedir.

Böylece genç nüfusun yerel yönetimlerde temsil edilebilmesinin önü açılmaktadır. Yatağa bağlı vatandaşlar için seyyar sandık kurulu oluşturulmaktadır. Seçmenlerin hiçbir etki altında kalmadan, seçim güvenliği açısından sorun olabilecek yerlerde sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına YSK'ca karar verilecektir..

Sandık kurulu başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecek. Asil ve yedek üyesi kamu görevlileri arasından kurayla belirlenecektir.

Seçmenlerce başka seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarfa konulması veya zarfın atılacağı sandığın karıştırılması gibi nedenler oyların geçersiz olmasına neden olduğundan, sorunların önüne geçilmesi amacıyla oy pusulalarının tamamının aynı zarfa konulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Aynı şekilde cumhurbaşkanlığı milletvekilliği seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması ön görülmektedir.

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