SON DAKİKA... AK Parti tarihi verdi! "31 Ocak'ta yapacağız"
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Manifestoyu 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Miting tarihleriyle ilgili Genel Başkanımız sahaya inmiş durumda. Bu hafta sonu da bazı illere gidecek ve adayları açıklayacak.
- Manifestoyu 31 Ocak Perşembe günü kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız o gün çok önemli bir manifesto açıklayacak.
- MHP ile ortak miting konusuna pozitif bakıyoruz ancak takdir genel başkanlarda.
- TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır.
- (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."
- CHP liderinin verdiği rakamlar doğru değil
"(Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir."
- Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.
- Kürtlerin zor günlerde hamisi Türkiye'dir. Kürt kardeşlerimizin tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir.
- Terör örgütleri arasında hiyerarşi olmamalı. Terör örgütleri arasında bir ayrım yapmasınlar.
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