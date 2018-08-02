AK Parti Sözcüsü'nden ABD'ye tepki: 'Gereken cevap verilecek'
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan ABD’nin skandal kararına sert tepki geldi. Ünal, ''Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek'' dedi.
NTV'de değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, şunları söyledi:
ABD’NİN SKANDAL KARARI
Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan bir tutumdur.
ABD’nin kasımdaki seçimler için bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor.
Türkiye rasyonel zeminde kalmaya devam edecek.
Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek.
Brunson arkadaşına attığı bir mesajı kabul ediyor. O mesajı okuduğunuzda aslında Brunson’un Türkiye’deki görevinin ne olduğu ne yapmaya çalıştığı görülüyor.
Bu çerçeveden baktığınızda biz 15 Temmuz’u PKK terör örgütünü bölgede yaşananları bütün bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz.
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