Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
- Önümüzdeki yasama dönemi ele alınacak.
- Evlatlarının hasretleriyle isyanını ortaya koyan annelerimize buradan bir kez daha desteklerimizi iletiyoruz.
- Genel Kurulu'n açılışında dünyada yankı bulan bir açıklama yaptılar. Herkes kendi açısında belli bir parçalara deyinirken dünyadaki sorunlara en kapsamlı Cumhurbaşkanımız deyinmiştir.
- Artık nefret söylemi inançları hedef alan dünya sorunu haline gelmiştir.
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