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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz ruhunu sabote ettiler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik konuşmasında, ''(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır." ifadesinde bulundu.

İşte Çelik’in açıklamasından satır başları:

(Nijerya'da 10 Türk denizcinin kaçırılması) Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor.

Maalesef dün yüce mecliste FETÖ’nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece talihsiz ve ahlak dışı bir konuşma yapmıştır.

Çok uzun zamandır bir itibarsızlaştırma siyaseti gidenler görünüyor ki bir şaşırtma siyasetine başlamışlardır.

Bunun adı esasında FETÖ’ye karşı duruşun güncellenmesi gereken bir günde Türkiye’nin Cumhurbaşkanını hedef almak siyasi sabotajdır.

Geçmişte tiyatro diyenler milletten tepki aldıklarını görünce bu siyasete dönmüşlerdir.

Sayın cumhurbaşkanının öldürülmesi için tim gönderildiği halde siz tutacaksınız sayın cumhurbaşkanını hedef alacaksınız.

Maalesef siyasi sabotaja imza atmaya çalışıyorlar.

CHP Genel Başkanı çıkmış yürekli bir savcı yok mu diyor.

Meselenin FETÖ’nün konuşulmasını engellemek ve bu şekilde hedefe sayın cumhurbaşkanımızın koyulması olduğu görülüyor.

Ama buna en güzel cevap Atatürk Havalimanı’ndaki buluşmayla koyulmuş oldu.

Marmaris’te kendisini öldürmeye giden tim haftalarca Marmaris’te saklanmışken hukuk önüne çıkartılarak hukuka hassasiyet gösterilmişken Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkartılsın diyor. Çıkartılsın. Burada da meseleyi bir takım meseleyi sulandırma içinde olduğu görülüyor.

Yüce meclisin her araştırması çok kıymetlidir ama Kılıçdaroğlu’nun bunu iyi niyetle söylemediği bellidir.

“Darbe girişiminin başbakanı kimdir” diye soruyor. Hepimiz merak ediyoruz bunu. Elbette bir gün ortaya çıkacaktır.

Neden bütün siyasiler öldürülmek istenirken sadece bir kişi için tanklar geri çekilerek yolunu açmıştır?

Siyasi muhasebe yapılacaksa herkesin önce kendisinden başlaması gerekir.

Her türlü sabotaja karşı kararlılıkla ilerleyen bir kadroyuz.

Eleştirileri olabilir. Yanlış yapılan bir şey varsa düzeltilmesi için gayret edilecektir. Siyasi karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır.

Dün son derece yanlış bir günde son derece bir söylem ortaya koydular.

FETÖ borsasından bahsediyor bugün… Bir yerde FETÖ borsası varsa açık bir şekilde ortaya konuşsun hep birlikte üzerine gidelim.

Ama arkasında kurduğunuz cümlelerle FETÖ’yü ört bas etme borsası ortaya konuluyor.

Dünyanın neresinde olursa olsun demokratik siyaset yapanların haklarını savunuyoruz.

AB biliyorsunuz bir takım yaptırımlar açıkladılar. Bu yaptırımların Türkiye’ye hiçbir etkisi olmayacaktır.

Ortaya koydukları tavrın adadaki bölünmüşlüğü artırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır.

AB sözünü tutmayan bir kurum haline gelmiştir.

Fatih gemimiz Yavuz gemimiz görev yapmaya devam edecek.

AB’nin bu yaptırımları bize samimiyetsizliğin yeni bir göstergesi olarak görünmektedir.

ERDOĞAN’IN MEHMET ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞMESİ

Sayın cumhurbaşkanımızın kime randevu verip vermediğini biz bilemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede görev yaptığımız isimlerle farklı isimlerle görüşmeler yapmaktadır.

Görüşmenin içeriğini bilemiyorum. Onu özel kalem bilir. Değerli bir arkadaşımızdır.

 

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI İLE MÜCADELEDE AK PARTİ ADIM ATACAK MI?

Biz içimizde tespit ettiğimizde attık bunları.

Tabi ki çıksın siyasi ayağa ortaya. Hükümet zaten çeşitli bakanlıklarda bunu gerçekleştirdi.

Yürütmenin aldığı kararlarla bu ortaya konuldu. Şimdiye kadarki mücadele sonuna adar sürdürülecek.

Yeni bir mekanizma söz konusu değil şimdiye kadarki mücadele temposu artara sürecek.

 

KAÇIRILAN TÜRK GEMİSİ

Bununla ilgili ayrıntı vermemeyim müsaade edersiniz odak noktamız vatandaşlarımızı oradan sağ salim kurtarmaktır.

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