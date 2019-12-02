Son dakika... AK Parti Sözcüsü duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi.
İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir.
CHP’Lİ BİRİ KÜLLİYE’YE GİTTİ İDDİASI
Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.
Hem Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor.
DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ
Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.
NATO ZİRVESİ
Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek.
Türkiye’nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir.
Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO’ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.
'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur.
“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” diye bir soru sordu kendisi. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"
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