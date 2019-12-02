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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Sözcüsü duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti

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Son dakika... AK Parti Sözcüsü duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir.

CHP’Lİ BİRİ KÜLLİYE’YE GİTTİ İDDİASI

Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.
Hem Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek.
Türkiye’nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir.

Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO’ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.

'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur.

“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” diye bir soru sordu kendisi.  Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"

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