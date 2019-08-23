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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili konuştu. Ömer Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin, ''Toplum olarak bu hepimizi ilgilendiren bir meseledir. Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım.'' dedi. Çelik ayrıca, ''7'inci Olağan Kongremizin 7 Ekim 2019 itibariyle başlamasına karar verilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Çelik, şunları söyledi:
''Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bütün kadın cinayetleri aynı üzüntüyü oluşturuyor hepimizde. Karşı karşıya kaldığımız vahşet hafızamızı yeniden aynı acıyla yüzleştiren, bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili hassasiyetimizi daha da arttırması gereken bir durum.

Konya'da da bir cinayet gerçekleşti. Milletimizde haklı bir infial yaratması, bir annenin çocuğunun gözlerinin önünde hayatını kaybetmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı. Cumhurbaşkanımız da hassasiyetlerinin altını çizdiler.

Hükümetin yapabileceği konular konusunda Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Bu şahsın en yüksek cezayı alması en yüksek temennimizdir.

VAHŞET GÖRÜNTÜLERİNİN YAYILMASI BİR BAŞKA VAHŞETTİR

Burada sadece siyaset kurumunun vazifelerinin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız da değindiler. Emine Bulut'un hayatını kaybetmesi kadar, hayatını kaybederken yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması bunu geniş çaplı ele almamız gerektiğini düşündürüyor.

Orada bir insan hayatını kaybederken yardım etmek yerine görüntü almak işiyle uğraşmak gibi bir işle nasıl uğraşıyorlar?

Diğer bir üzüntü kaynağımız; sosyal medyada, medyada bu şekilde görüntülerin yayılması.

Vahşet görüntülerinin yayılması bir başka vahşettir. Sayın Cumhurbaşkanımız hassasiyetlerini ortaya koydular. Her türlü öneriye, işbirliğine açığız. Toplumun tüm hücrelerini, tüm vatandaşlarını ilgilendiren bir mesele. Bir kere daha milletçe başımız sağ olsun diyorum.''

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'in gündeme dair diğer açıklamaları ise şöyle;

GÜVENLİ BÖLGE

''Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.''

AK PARTİ OLAĞAN KONGRESİ

''7'inci Olağan Kongremizin 7 Ekim 2019 itibariyle başlamasına karar verilmiştir.''

ABD'NİN PATRIOT TEKLİFİ

Tekliflerin süresi olduğu için otomatik olarak düştü.

EMİNE BULUT CİNAYETİ

Dünyanın her tarafında bu cinayetlerle ilgili yasal yaptırımların artırılması talebi geliyor. Geçmişten beri gündeme getirilen talepler yasaya dönüştürüldü. Şu anda yasal düzenlemelerdeki tartışmalardan çok, bununla ilgili tutum almakla ilgili tutum almak ortadadır. "Şu yasal düzenlemelerin yapılması lazım" şeklindeki düzenlemeler doyurucu derecede yapılmıştır.

Bir kadın çocuğunun önünde hayatını kaybediyor, fakat birisi tutuyor orada bunun görüntüsünü çekmekle uğraşıyor. Nasıl bir vahşet kültürüdür bu?

“YERİ GÖĞÜ İNLETMEMİZ LAZIM”

Vahşet dediğimiz şey, bir kişinin bir kişiyi öldürmesi bir sonuçtur. Gündemden kaldırılması gereken bir sürü basamak vardır. Aile içerisindeki konuşmalarda, STK'lara dönük yapabileceği eğitim faaliyetlerinde; sonuç olarak ortada böyle bir cinayet varsa onu gerçekleştir. Ama toplum olarak bu hepimizi ilgilendiren bir meseledir. Kadına veya çocuğa şiddet olduğu zaman. Yeri göğü inletmemiz lazım. Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadınlar insandır, biz de insan oğluyuz" Bu bilinçle hareket etmek zorundayız.

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