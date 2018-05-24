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    Son dakika... AK Parti seçim beyannamesinden ilk detaylar

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi az sonra açıklanacak. Beyannamenin ilk ayrıntıları da belli oldu. AK Parti seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşuyor ve beyannamede 16 başlık buluyor.

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    TOPLANTIDAN NOTLAR

    Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona alınıyor.

    Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu.

    Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.

    Salonda, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye", "Yaparsa yine AK Parti yapar", "Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı pankartlar dikkati çekti.

    Toplantıya çok sayıda gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.

    Etiketler: Beyanname , gündem
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