Son dakika... AK Parti seçim beyannamesinden ilk detaylar

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TOPLANTIDAN NOTLAR

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona alınıyor.

Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu.

Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.

Salonda, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye", "Yaparsa yine AK Parti yapar", "Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Toplantıya çok sayıda gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.