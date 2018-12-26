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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.12.2018 - 19:16, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti MYK toplantısından sonra flaş açıklamalar: 'Cumartesi günü...'

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Son dakika... AK Parti MYK toplantısından sonra flaş açıklamalar: 'Cumartesi günü...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. "Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı." diyen Çelik, AK Parti'nin İstanbul adayının da Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri için de "Psikologlardan yorum almakta fayda var. Seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kaybettikçe seçimleri aşağılamaya başladı." ifadelerini kullandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yılbaşından sonra Türkiye'ye geleceğini açıklayan Çelik, Türkiye'den de bir heyetin ABD'ye gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.

Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız.

RUSYA İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak.

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle yeni bir tablo ortaya çıkıyor. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır.

Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.

İSTANBUL ADAYIMIZ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti, Aydın ve Muğla'da aday çıkacak, Osmaniye'de aday çıkarmayacak.

Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak.

Yetişmesine umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda bir araya geliyorlar. 

BAHÇELİ'NİN FETÖ AÇIKLAMASI

Mücadelemize en büyük destek MHP'den.

FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur.

'Konsey'in ortaya çıkarılması en önemli hedef.

(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti.

İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanımız antisemitizme karşı.

Sapkın zihniyete sahip siyasetçiler.

Kutsadığı şey PYD/YPG terör örgütü.

Onun boyu Erdoğan'ı eleştirmeye yetmez.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

Psikologlardan yorum almakta fayda var.

Seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 

Kaybettikçe seçimleri aşağılamaya başladı.

Her gün siyasetin prensiplerini aşındırıyor.

AK Parti iktidara geldiği günden beri pek çok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir.

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E SORUŞTURMA

"(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

DEAŞ'la mücadele kadar PYD/YPG'nin temizlenmesi de önemli.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye zannediyorum yılbaşından sonra gelecektir. Bütün bu diplomatik trafik içerisinde Türkiye hem ABD hem Rusya ile ciddi bir koordinasyon içerisindedir. İran'la ilişkileri devam ediyor. Bu çerçeve şunu gösteriyor, biz müttefiklerimizle güçlü bir koordinasyon ve diplomatik temas içerisinde bu politikayı yürütüyoruz. Arzu ettiğimiz şey Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

Türkiye'den de ABD'ye heyet gidecek.

ABD çekildikten sonra DEAŞ'la mücadelede bir zaaf ortaya çıkar mı? Baştan beri Türkiye gelin bunu beraber yapalım, PYD/YPG'ye ihtiyacınız yok diyor. Geçmişte yapılan hatalar orada da yapıldı. Şimdi orada YPG'nin ortaya koyduğu faaliyet Türk, Kürt ve Araplar'ın haklarını gaspediyor. DEAŞ'la mücadele ne kadar önemliyse PYD ve YPG'nin oradaki gücünün kırılması o kadar önemlidir. Türkiye'nin bu gayretine herkesin destek vermesi gerekir.

AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Darbeye direnenlere itibarsızlaştırma politikası güdüyorlar.

AK Parti Milli Savunma Bakanımızın arkasındadır.

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