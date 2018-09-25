Son dakika... AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri başlıyor
AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak ittifak görüşmeleri bugün başlıyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçteki ilk somut adım atılıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bugün akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yapacak. Heyetlerin ittifak modeliyle ilgili görüşmelerinin ardından son noktayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşme belirleyecek.
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