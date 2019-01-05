Son dakika: AK Parti İzmir adayları tanıtım toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacağı toplantı başladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi toplantıda açıklama yapıyor.
Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarından satırbaşları:
Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır.
İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır.
Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir.
Ve İzmir’imizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam’ diyoruz.
31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız.
Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur
Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.
1,5 aydır şehrin kanaat önderleriyle, üniversite hocalarıyla, gençlerimizle bir araya gelip eksikleri tespit ettik. Yüzlerce ekip arkadaşımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Ocak ortasını takip eden günlerde projelerimizi açıklayacağız…
5 yıl içinde İzmir’imiz muasır medeniyet yolculuğunda yerini alacaktır, hakkettiğini alacaktır…
İzmir’i Anadolu’ya küstürdüler… Kimse beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir’in vaktini çalmasına müsaade etmeyeceğiz
Kendimizi İzmir’e vermeye, İzmir’in kalbine girmeye geldik…
İzmir her türlü övgüyü hakkediyor…
Bu seçimin 31 Mart’ını biz gönüller almaya geldik diye yola çıktı. Birlik beraberlik, cumhur ittifakına yakışır şekilde birlikte yürüyeceğiz…
1 Nisan sabahı Anadolu’ya güneşin İzmir’den doğduğunu seyretmeye var mıyız?
Mazeret yok, yola devam diyoruz.
İzmir'deki aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan film izletildi. Filmin gösterimi sırasında Yıldırım’ın duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.
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