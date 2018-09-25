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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2018 - 20:08, Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti ile MHP ittifakın devamı konusunda prensipte anlaştı

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Son dakika: AK Parti ile MHP ittifakın devamı konusunda prensipte anlaştı

AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'nın devamı konusunda yaptıkları görüşmede prensipte anlaşma sağladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını bildirdi. İki parti arasında gerçekleşen görüşmeye AK Parti adına katılan Mehmet Özhaseki görüşme sonrasında, "Bu görüşmede detaya girmedik. İttifaka sağdık kalacağımızı vurguladık" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyledi.

Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz ile görüşmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını ifade etti.

Özhaseki, "Detaylar konuşulmadı. Cumhurbaşkanımız döndükten sonra
ikili heyetler halinde görüşmelere devam edilecek." dedi.

Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinin ardından en kısa sürede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini de kaydetti.

MHP TARAFINDAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda AK Parti ile karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi.

Durmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile "yerel seçimde ittifak" ile ilgili gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerle de devam etmesi gerektiği konusundaki iyi niyetini karşılıklı beyan ettiğini söyledi.
Detayları görüşmediklerini belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerimiz bundan sonra gerek iki genel başkan yardımcısı arasında gerekse heyetler olarak devam edebilir. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Genel Başkanımızla görüşmeleri bekleniyor. Orada da belki daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olabilir veya sonrasında daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak. İrademizin karşılıklı olarak örtüştüğünü ifade edebiliriz."

SAMİMİ VE DOSTANE

Cumhur ittifakı iradesinin devamında yarar olduğunun ifade edildiğini vurgulayan Durmaz, "Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.
Durmaz, görüşmelerin samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

 

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