Son dakika… AK Parti Ankara adayı Özhaseki’den proje açıklaması
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik. Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak” dedi.
A Haber'de konuşan Özhaseki şunları söyledi:
İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik.
Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız.
Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak
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