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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
22.07.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Son dakika: Aile katliamı... 5 kişiyi öldürdü

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Son dakika: Aile katliamı... 5 kişiyi öldürdü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih A., babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti. Aydın’da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Besni'ye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. Salih A., iddiaya göre sahip oldukları arazinin paylaşımı konusunda babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışmaya, yeğenlerinin de katılmasının ardından cinnet getiren Salih A., üzerindeki tabancayı çekip, art arda tetiğe basarak, dehşet saçtı. Kurşunlara hedef olan Salih A.'nın babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeni yere yığıldı. Ortalık kan gölüne dönerken, Salih A. daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Salih A.'nın vurduğu babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeninin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. 5 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan Salih A. ise hastaneye kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Aile katliamı... 5 kişiyi öldürdü

Ölüm sofrası
Ölüm sofrası
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