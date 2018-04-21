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    Son Dakika... Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

    AA
    21.04.2018 - 19:15 | Son Güncelleme:

    Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

    Ağrı’da güvenlik güçlerince hava destekli teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı ve mavi listede arananların da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

    Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli icra edilen operasyonlarda 1’i sağ yakalama olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi.

    Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar Kod Yusuf Şek. Sözde Serhat Eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar Kod Seyran Çomak ile PYD terör örgütü Sözde Kobani Genel Sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu Cimşit Ali Asker Kod Sultan Mahmut (Suriye Uyruklu) isimli BTÖ mensupları olduğu tespit edilmiştir” denildi.

    Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristler arasında Sözde Serhat Eyaleti genel sorumlusu Yaşar kod Yusuf Şek, 1992 yılında terör örgütüne katılım yapmış ve hakkında 23 ayrı suçtan yakalama kararı bulunuyor. Yaşar kod Yusuf Şek 2 Ağustos 2015 tarihinde Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik bombalı araçlı saldırı eyleminin, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit edilmesi eyleminin, 30 Ağustos 2016 tarihinde Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eyleminin, 10 Eylül 2016 tarihinde Tendürek dağı Karakuş tepe üs bölgesinde 8’i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu anlaşıldı.

    Etkisiz hale getirilen Yaşar kod adlı Yusuf Şek isimli teröristin geçmiş yıllarda Ağrı ili dışında Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan illerinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

    Son Dakika... Ağrıda kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

     

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    Etiketler: kırmızı liste , gündem
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