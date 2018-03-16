Son dakika... TSK, Afrin'e havadan bu bildirileri attı

TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz, size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin’den ayrılmak isteyenler TSK’nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakıp evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin" dendi.



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