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    Son dakika... TSK, Afrin'e havadan bu bildirileri attı

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik Arapça ve Kürtçe dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, "Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Terörist mevzilerinden uzak durun, sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin" denilirken, Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK'nın garantisi altında olacağı belirtildi. Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre Afrin merkezi kuşatılırken 6 köy ve 1 tepe daha teröristlerden temizlendi.

    TSK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz, size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin’den ayrılmak isteyenler TSK’nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakıp evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin" dendi.

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    Son dakika... TSK, Afrine havadan bu bildirileri attı

     

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    Etiketler: Afrin , bildiri , TSK , Twitter , gündem
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