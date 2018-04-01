Son dakika... Afrin'den acı haber: 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında mayın patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın, Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.



Demircan, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın başladığı ilk günden itibaren vatan, millet aşkıyla gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılara müdahale eden çalışanların, ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerine bir kez daha şahitlik ettiklerini vurguladı.

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarından UMKE görevlisi Burak Tatar'ın, bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olduğunu" bildiren Demircan, şunları kaydetti:

"Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."