Son dakika: Bakanlık açıkladı... Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran hain yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı" denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin/ Racu/ Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe’de PYD/YPG Terör Örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit olmuş, şehitlerin cenazeleri teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırılmış, kaçırılma görüntüleri de terör örgütüne ait kanallarda yayınlanmıştı.
Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/ Racu Bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK- PYD/YPG’nin Afrin- Racu sözde sorumlusu Zeynel kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.
Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi Suriye/ Racu/ Mamaluşağı köyünde yakalandı.
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