Son dakika… Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 20 Ocak günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart günü Afrin'i teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. Afrin ve kırsalında kontrolün sağlanmasının ardından güvenlik güçleri, bölgede kaçar teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı. TSK birliklerinin son olarak arama tarama çalışması yürüttüğü Yukarı Korkan Köyü'nde teröristlerce tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı belirlendi. Sivillerin ve güvenlik güçlerinin hayatlarını tehdit etmeye çalışan teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerler tarafından tespit edilmesinin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

4 GRAD FÜZESİ ELE GEÇTİ

Afrin'de hem patlayıcı temizliği hem de kontrollerini sürdüren TSK birlikleri, dün yaptıkları aramada 4 Grad füzesi ele geçirdi. Teröristlerin daha önce Kilis ve Hatay'ı hedef alan saldırılarda kullandığı füzeler olduğu bilinen Grad füzelerine güvenlik güçlerince el konuldu.