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    Son dakika… Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti

    ANKARA (İHA)
    20.03.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    TSK, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak güvenlik güçlerine teslim ettiğini bildirdi. TSK teslim edilen teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinde kontrolü ele geçiren TSK, teröristlerden arındırılan Afrin'den dikkat çekici fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. TSK tarafından Twitter'den paylaşılan fotoğraflar, Afrin halkının operasyondan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi. 3 teröristi yakalayan Afrin halkı, teröristleri TSK'ya teslim etti. TSK, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etti. Afrin'de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele" notu ile teslim edilen teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

    Son dakika… Afrin halkı teröristleri TSKya böyle teslim etti

    Son dakika… Afrin halkı teröristleri TSKya böyle teslim etti

    Son dakika… Afrin halkı teröristleri TSKya böyle teslim etti

     

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    Etiketler: afrin , halk terörist , YPG , son dakika , son dakika haberleri , gündem
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