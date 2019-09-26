Son dakika: AFAD: Köprülerde yapısal sorun yok! AKOM: '3 bina çöktü' ihbarı geldi
İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından AFAD’tan son dakika açıklaması geldi. AFAD’tan yapılan açıklamada “Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu. En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi” ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da depremde bir caminin minaresinin yıkıldığı, 3 binanın çöktüğü, bir binada da çatlak oluştuğu yönünde ihbar alındığını duyurdu.
AFAD’dan İstanbul’daki deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.
TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59’da Mw=5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu.
Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor.
TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu.”
AKOM: 3 BİNA ÇÖKTÜ İHBARI GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremde bir caminin minaresinin yıkıldığı, 3 binanın çöktüğü, bir binada da çatlak oluştuğu yönünde ihbar alındığını duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.59'ta Marmara Denizi Silivri açıklarında 12 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.
İstanbul genelinde hissedilen deprem sonrası komutalara gelen ihbarlara İtfaiye, Zabıta, Yol bakım, Emniyet ve 112 Acil ekiplerinin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, ekipler tarafından bölgelerin kontrol edildiği bildirildi.
Komutalara gelen ihbarlardan Avcılar Merkez Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkıldığının teyit edildiği aktarılan açıklamada, Küçükçekmece İnönü Mahallesi, Bahçelievler Kenan Çavuş Caddesi No: 10 ve Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Kahraman Sokak No:12'de bina çökmesi, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2057 Sokak No: 30'da ise binada çatlak meydana geldiği yönünde ihbar alındığı fakat ekipler tarafından henüz teyit edilemediği belirtildi.
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