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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)
18.10.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Son dakika! Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada önemli talep

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Son dakika! Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada önemli talep

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi ardından, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın 27, bir sanığın ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 20 sanığın beraatını isteyen savcı, 2 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, bu dosyada tamamı tutuksuz 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanık katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya gelen belgeler ile ilgili sanık ve avukatlarının beyanlarını aldıktan sonra mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı, sanıklardan Serter Koçak, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Osman Gök ve Zeki Çınkır'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'suçluları kayırma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 27 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Hakan Kutlu'nun 'görevi ihmal' suçundan 1 yıla kadar hapsini talep eden savcı, 20 sanığın beratını, 2 sanığın da dosyasının ayrılmasını talep etti.

 

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