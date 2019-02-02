Son dakika: Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 15.20'de merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ADANA'da merkez üssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana ve bazı ilçeleriyle Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra Adana kent merkezi ile Kozan ve İmamoğlu ilçeleri, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA
Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, sarsıntının hemen ardından ilçe merkezinde yapısal açıdan hassas olan yerlerde polis ekiplerini görevlendirip inceleme yaptırdığını belirtti.
Yılmaz, "İlçe merkezinden ve köylerimizden gelen herhangi bir olumsuz haber, ihbar yok. Köy muhtarlarını aratıyorum bize ulaşan bir sorun şu ana kadar yok. En çok sallanan yerlerden başlamak üzere hepsi ile tek tek görüşüyoruz. İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, görevli ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Bu arada, depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.
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