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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İHA
22.08.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da dehşet! Kahvede oturanları ve yoldan geçeni öldürdü

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Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i mobilet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

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  • Adanada dehşet
  • Adanada dehşet
  • Adanada dehşet
  • Adanada dehşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı.

Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi.

Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. 

Babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldular.

Bu arada mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya'da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi.

Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren bir astsubay olduğu öne sürüldü. 

ÖLEN ADAMIN EŞİ VE KIZININ FERYATLARI YÜREK BURKTU

Motosikleti ile giderken saldırıya uğrayan şahsın eşi ve kızı da olay yerine geldi. Ölen adamın eşi ağlayarak 'Kim yaptı, niye?' diye sordu. ''Ayşe'nin babası'' yanıtını alınca da ''Biz ona ne yaptık'' diye isyan etti. Saldırıya şahit olan büyük kızı ise ''Bana da sıkıyordu. Ben eğildim'' diyerek nasıl kurtulduğunu anlattı.

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