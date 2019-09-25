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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA - İHA
25.09.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da polis aracına bombalı saldırı! Bir polis memuru ve 4 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise bombanın önceden yerleştirilmiş olabileceğini aktardı. Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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  • Adanada bombalı saldırı
  • Adanada bombalı saldırı
  • Adanada bombalı saldırı
  • Adanada bombalı saldırı
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Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

PATLAMA OTOBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA

Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili
soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

''TERÖR BÜRODAN 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ''

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerine gelerek incelemede bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti:
"Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok."

Yurdagül, yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığını belirterek, "4 sivil ve 1 polis yaralı olarak değerlendirilmişti ama saldırıdan etkilendiği için hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız daha var." diye konuştu.

Patlayıcıya ilişkin bir soru üzerine Yurdagül, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Olay daha çok yeni." dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı
daha fazla video için

Öte yandan, olayın meydana geldiği bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, polisleri taşıyan araçtaki ve çevredeki incelemesini sürdürürken, bölgede çok sayıda ekip de güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ve ambulans ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının, patlamanın etkisiyle kırıldığı da görüldü.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Son dakika... Adanada polis aracına bombalı saldırı Bir polis memuru ve 4 kişi yaralandı

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