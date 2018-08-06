Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Adana'nın Yumurtalık ilçesi Kuzupınarı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Adana merkezden de hissedildi. Adana bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Twitter üzerinden paylaştıkları gönderilerde depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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